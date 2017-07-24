Паводковая обстановка в Приморье стабилизировалась

ТАСС, 24 июля. Ситуация в пострадавшем от паводков Приморском крае стабилизировалась, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Паводковая обстановка стабилизировалась. Спасатели продолжают работу на сложных участках и оказывают всестороннюю помощь населению", - сказал сотрудник ведомства.

По данным министерства, ситуация стабилизировалась в Уссурийском городском округе. Там вода сошла с затопленных участков дорог № 336 "Корсаковка - Кроуновка" и № 337 "Борисовка - Утесное". В самом городе работают аварийно-восстановительные бригады и дежурят спасатели. В ближайшее время к работе приступит оценочная комиссия.

"В Октябрьском районе наблюдается частичное подтопление 32 приусадебных участков в четырех селах. Уровень воды спал. В Яковлевском районе подтоплены 20 приусадебных участков в селе Новосысоевка", - добавили в ведомстве.

В течение дня 24 июля в регион прибудет аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровского края.