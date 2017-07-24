Минздрав: подключение медучреждений к интернету требует более 20 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей бюджетных средств необходимо для подключения всех объектов здравоохранения в РФ к интернету. Об этом сообщила директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко на заседании комитета Совета Федерации.

"Требуется до конца 2018 года подключить 13,8 тыс. объектов структурных подразделений, на эту цель потребуется больше 20 млрд рублей. Средства идут за счет федерального бюджета", - сказала она.

Она также отметила, что на данный момент "медорганизациям в субъектах нужно дооснастить автоматизированные рабочие места". "Сейчас таких автоматизированных мест врачей и медицинских работников, подключенных к медицинских информационным системам, более 430 тыс. А для того, чтобы с учетом сменности, необходимо, чтобы постоянно функционировало около 580-600 тыс. рабочих мест", - добавила Бойко.

Предполагается, что средства на оснащение автоматизированных рабочих мест будут выделены из региональных бюджетов. "Эти средства запланированы. Все субъекты сейчас реализуют свои индивидуальные дорожные карты", - пояснила она.

Еще одна задача, по словам Бойко, связана с программным обеспечением. На данный момент в медорганизациях даже не подключенных пока к интернету, уже сейчас действует локальная информационная система. "Наша задача - поднять качество и функциональность таких информационных систем… Для того, чтобы обеспечить единое информационное пространство, нам нужно, чтобы эти системы были качественными, чтобы поддерживаться необходимый функционал", - добавила она.

"От 100 млн до 300 млн потребуется каждому субъекту на сопровождение и создание новых информационнывх систем", - уточнила Бойко.