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Минздрав: подключение медучреждений к интернету требует более 20 млрд рублей

Общество
24 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Средства на эти цели пойдут из федбюджета, сообщила директор департамента информационных технологий и связи министерства Елена Бойко

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей бюджетных средств необходимо для подключения всех объектов здравоохранения в РФ к интернету. Об этом сообщила директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко на заседании комитета Совета Федерации.

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"Требуется до конца 2018 года подключить 13,8 тыс. объектов структурных подразделений, на эту цель потребуется больше 20 млрд рублей. Средства идут за счет федерального бюджета", - сказала она.

Она также отметила, что на данный момент "медорганизациям в субъектах нужно дооснастить автоматизированные рабочие места". "Сейчас таких автоматизированных мест врачей и медицинских работников, подключенных к медицинских информационным системам, более 430 тыс. А для того, чтобы с учетом сменности, необходимо, чтобы постоянно функционировало около 580-600 тыс. рабочих мест", - добавила Бойко.

Предполагается, что средства на оснащение автоматизированных рабочих мест будут выделены из региональных бюджетов. "Эти средства запланированы. Все субъекты сейчас реализуют свои индивидуальные дорожные карты", - пояснила она.

Еще одна задача, по словам Бойко, связана с программным обеспечением. На данный момент в медорганизациях даже не подключенных пока к интернету, уже сейчас действует локальная информационная система. "Наша задача - поднять качество и функциональность таких информационных систем… Для того, чтобы обеспечить единое информационное пространство, нам нужно, чтобы эти системы были качественными, чтобы поддерживаться необходимый функционал", - добавила она.

"От 100 млн до 300 млн потребуется каждому субъекту на сопровождение и создание новых информационнывх систем", - уточнила Бойко.

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