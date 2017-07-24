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"Молодая гвардия" проверит доступность парков для маломобильных граждан в регионах

Общество
24 июля, 13:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, июля. /ТАСС

Результаты мониторинга парков малых городов на их доступность для лиц с ограниченными возможностями передадут в партию "Единая Россия" и руководителям субъектов

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КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Фонд социальной помощи студентам "СтудФонд" (проект МГЕР - "Молодой гвардии" "Единой России") проверит доступность парков в российских малых городах для лиц с ограниченными возможностями. Об этом рассказала в понедельник ТАСС руководитель "СтудФонда", член Координационного совета МГЕР Анна Лапенко на форуме "Единой России" "Городская среда", который проходит в Краснодаре.

"Мы проведем мониторинг парков малых городов на их доступность для маломобильных групп граждан. Мониторинг пройдет во всех регионах России", - сказала Лапенко. По ее словам, мониторинг пройдет в августе - сентябре текущего года.

"Результаты мониторинга будут опубликованы, и передадим в партию "Единая Россия" и руководителям субъектов", - отметила она.

24 июля партия "Единая Россия" проводит в Краснодаре форум "Городская среда". Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 1000 человек: эксперты, представители НКО, депутаты Государственной думы, координаторы партийных проектов, главы муниципальных образований, а также представители Минстроя РФ и региональных министерств и ведомств.

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