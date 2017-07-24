Участники конкурса "Мы строим мост": Саманта Джаявираге — режиссер и почти русский человек

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны.

Саманта Джаявираге, 50-летний гражданин Шри-Ланки, много лет живет в России. Он приехал учиться в СССР еще в 1989 году. В 1994 году с отличием окончил Московский государственный университет культуры, получил звание магистра искусствоведения по специальности "Режиссер и оператор кино и телевидения". Сейчас живет со своей женой-россиянкой в Санкт-Петербурге, работает над сценарием для совместного российско-ланкийского фильма.

Отвечая на вопрос о том, что побудило его к участию в конкурсе, Джаявираге рассказал: "Как-то раз, когда мы были на даче, я в новостях услышал, что есть такой конкурс. Пока мы слушали новости, у меня сразу появились четыре строчки:

С Киевской Руси до СССР

Берега Керченского пролива

Пережили три империи,

Ты всякое увидел и познал".

"Я решил, что есть возможность доказать людям, что Крым — наш, российский. Пропаганда западная постоянно говорит, что это оккупация. Но я историю знаю, я учился еще в советский период, приехал учиться в 1989 году в Москву, потом год на подготовительном факультете в Киеве. Что касается Украины, мне обидно, что там произошло. Поэтому я решил свое мнение высказать", — рассказал Джаявираге.

По его словам, он написал стихотворение за день. "Хотел первым быть, отправить в тот же день. Но потом читаю сам, понимаю, что где-то надо немного сократить, переделать, поэтому через три дня отправил первое стихотворение", — рассказал конкурсант.

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Потом Джаявираге написал второе стихотворение — "Крымский мост — чудесное творение человеческих рук". "Недавно еще появились идеи одного стихотворения и песни. Я уже немного под мелодию попробовал — получается", — рассказал участник.

"Я — человек творческий. Во время учебы год практиковался на "Мосфильме" под руководством моего педагога Валентина Николаевича Макарова. Он был главным оператором, а я — его ассистентом в кинокартине "Очень верная жена". Там я получил колоссальный опыт", — говорит Джаявираге.

Уроженец Шри-Ланки признался, что переносит российскую зиму даже лучше, чем его русские родственники. "Я сам не понимаю, как. Я даже в шортах хожу, когда они в свитерах всяких там", — поделился он.

Своим главным увлечением помимо творчества Джаявираге назвал дачу. "Я люблю дачу. В летний период это основное мое увлечение — ходить в лес за грибами-ягодами. Я почти как русский человек, можно сказать. Я даже написал стихотворение "Тихая охота" про свои ощущения в лесу, но оно пока не опубликовано", — поделился он. Конкурсант признался, что его мечта — опубликовать сборник стихов, а также произведение в прозе "Кому на Руси жить хорошо. Новая версия, наши дни".

О конкурсе

Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Крымского моста

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Мария Федорова