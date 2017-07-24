Суд не принял иск к Заксобранию Петербурга из-за отказа провести референдум по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать к рассмотрению административный иск к Законодательному собранию Петербурга, которое 28 июня проголосовало против проведения референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарья Лебедева.

"Суд определил: в принятии административного искового заявления к Законодательному собранию Петербурга о признании незаконным решение законодательного органа государственной власти отказать", - сказала Лебедева.

Как следует из определения (копия есть в распоряжение ТАСС), Октябрьский районный суд счел, что заявленные исковые требования предполагают "вмешательство суда в нормотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым, требования истцов не подлежат разрешению в порядке административного производства".

Иск был подан 11 июля пятью депутатами городского парламента, которые выступали инициаторами референдума. На последнем заседании весенней сессии Заксобрания города 28 июня 38 из 50 парламентариев согласились с тем, что предлагаемый для референдума вопрос о сохранении музейного статуса Исаакиевского собора и других знаковых петербургских храмов не соответствует законодательству. В тот же день Заксобрание ужесточило требования к организации референдумов. Согласно принятым поправками в региональный закон, минимальная численность группы, необходимая для инициирования общегородского плебисцита, увеличится в 15 раз - с 20 до 300 человек.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе прямой линии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

С начала 2017 году музейный комплекс Исаакия посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.