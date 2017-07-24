В МГУ создали национальный центр компетенций в области цифровой экономики

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Национальный центр цифровой экономики создан в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
В послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускоренного развития цифровой экономики в России. На заседании попечительского совета МГУ 25 января 2017 года ректор Виктор Садовничий выступил с инициативой создания центра, призванного решить обозначенные президентом задачи.
"Главная задача центра - обеспечить научное и научно-методическое сопровождение цифровой экономики в России и подготовить необходимые кадры. Центр начнет работать в качестве полноценного подразделения осенью 2017 года", - уточнили в пресс-службе.
"Сейчас правильная линия взята на создание цифровой экономики в России. Московский университет обладает большим потенциалом по этому вопросу, мы привлекли хороших ученых, в том числе академиков, и в ближайшее время сможем дать конкретные результаты. Основой цифровой экономики станут big data - большие данные, базы данных. Надо видеть сотни миллионов, даже, миллиарды показателей, и тогда можно уже с помощью математических методов моделирования более точно прогнозировать развитие экономики", - цитирует пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего.
В состав Межфакультетского координационного совета центра вошли деканы и директора 16 факультетов и институтов МГУ, представители руководства ряда других крупных научных и научно-образовательных организаций, органов государственной власти. Задача специалистов - создать методические материалы и программы, на базе которых факультеты МГУ и других университетов подготовят нужные кадры.
По словам научного руководителя центра, заведующего кафедрой информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ, директора Федерального исследовательского центра "Информатика и управление", академика РАН Игоря Соколова, в центре будут сосредоточены специалисты в области цифровой экономики и информационных технологий. "Термин "цифровая экономика" - далеко не новый. Многие понимают под этим термином самые разные вещи. Главное - это всеобщее глубокое проникновение компьютеров в экономику, в экономику в широком смысле, - промышленное производство, сельское хозяйство, культура, спорт, обучение, наука", - сказал Соколов.
Сотрудники центра уже подготовили предложения по формированию цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), разработке и проведению международных конференций. "У нас началась новая гонка - гонка создания экономики нового типа, цифровой экономики. Если мы опоздаем, то, по-видимому, нам трудно будет сохранить и промышленный, и научный суверенитет, ну а дальше встает вопрос о государственном суверенитете. Это действительно серьезно", - заключил Соколов.