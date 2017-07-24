Глава парламента Крыма предложил Кустурице снять фильм о "крымской весне"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил Эмиру Кустурице снять фильм о событиях "крымской весны". Об этом Константинов в понедельник сообщил на своей странице в Facebook.

"[В ходе встречи с Кустурицей в Ялте] даже предложил Эмиру снять документальный фильм о событиях нашей "Крымской весны". Искренне надеюсь, что в ближайшее время так и случится!" - написал спикер крымского парламента. Перед своим единственным концертом в Крыму Кустурица рассказывал журналистам, что подумывает над тем, чтобы снять свой новый фильм в России, в частности в Крыму.

Встреча Константинова с сербским музыкантом и режиссером состоялась в воскресенье после концерта Кустурицы в Ялте. "По завершении его выступления мы долго беседовали, обсудили ситуацию в Крыму, вопросы признания нашего полуострова мировой общественностью и многое-многое другое. Я искренне благодарен этому великому человеку за его позицию по Крыму, ведь Крым - это Россия!" - добавил Константинов.

Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra в воскресенье дал первый и единственный концерт в Крыму. Он прошел в Ялте, в концертном зале "Юбилейный". Площадка, вмещающая около трех тысяч зрителей, была практически полностью заполнена. Оркестр выступил с программой "По млечному пути", исполнив песни из фильмов Кустурицы.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.

Кустурица, находясь в Крыму, заявил журналистам, что считает воссоединение полуострова с РФ "естественным, органическим процессом", и призвал местных жителей не ждать внешнего одобрения своего решения, а развивать свой регион "как часть великой России".