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Житель Краснодара пожаловался Медведеву на плохие дороги в городе

Общество
24 июля, 13:40 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, июля. /ТАСС

В то же время мэр Евгений Первышов сообщил, что улица поставлена в программу реконструкции, и в этом году начинается ее капитальный ремонт

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КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который прибыл в понедельник в Краснодар для участия в пленарном заседании форума партии "Единая Россия", посвященного проблематике городской среды, осмотрел краснодарский сквер "Дружба народов".

Главе правительства рассказали о проведенных масштабных работах, выполненных в рамках краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик". Сейчас в сквере размещена детская площадка, установлены новые памятники, построена спортивная площадка. Вдоль аллей расположены щиты для арт-выставок, где художники продают свои работы.

Сквер имеет давнюю историю: это место было оставлено свободным еще при первоначальной застройке Екатеринодара в расчете на возведение каких-либо значительных объектов. В 1923 году здесь разобрали мостовую и начали строить пролетарский рабочий сад для отдыха, однако затем площадь превратилась в место физического развития рабочей молодежи - появилось футбольное поле, а затем и первый стадион.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции сквера были начаты в 2011 году. Сметная стоимость работ по проекту составила чуть более 80 млн рублей.

Во время осмотра сквера Медведев пообщался с отдыхавшими там горожанами. Один из них пожаловался премьер-министру на качество дорожного покрытия на улице Тургенева. "Хотите незабываемые впечатления о городе Краснодаре? Попросите вас провезти по улице Тургенева. (...) Каждый день ездим - это просто ужас. А если троллейбус - и убиться можно", - рассказал мужчина. Находившийся рядом мэр города Евгений Первышов в ответ пояснил, что улица поставлена в программу реконструкции, и в этом году начинается ее капитальный ремонт. По его словам, в настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры, и после этого начинается двухгодичный ремонт.

"Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит", - сказал Медведев. Обратившийся к премьер-министру горожанин поблагодарил его за приезд. "Приезжайте чаще. Будет лучше, я думаю", - сказал мужчина.

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