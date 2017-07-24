Комитет СФ поддержал законопроект о включении срока службы в армии в трудовой стаж

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект, согласно которому время прохождения срочной службы в армии будет учитываться как рабочий стаж при назначении пособия по безработице. Об этом сообщил в понедельник глава комитета СФ Валерий Рязанский.
Согласно законопроекту, срок военной службы по призыву не прерывает трудовую деятельность. Таким образом, гражданам, которые обратились в службы занятости после службы в армии, пособие по безработице будет начисляться исходя из среднемесячного заработка по последнему перед призывом на военную службу месту работы, а армейская служба зачтется в стаж. Соответствующий документ ранее был поддержан в Госдуме в трех чтениях.
"Мы поддерживаем этот законопроект", - сказал Рязанский при обсуждении законопроекта.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко сообщил, что законопроект направлен на устранение правого пробела в части начисления пособия по безработице.
"Речь идет об отслуживших срочную службу в армии при учете стажа при назначении пособия по безработице. Это государством не учитывалось, время прохождения срочной службы, и органами службы занятости пособие по безработице начислялось в минимальном размере", - пояснил он.