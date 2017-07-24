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МЧС и ОНФ будут бороться с незаконными свалками в Магадане

Общество
24 июля, 13:40 UTC+3

До 11 августа главы администраций подготовят план работы по ликвидации свалок

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ТАСС, 24 июля. МЧС РФ и Общероссийский народный фронт совместно будут бороться с незаконными свалками мусора в Магаданской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Магадане есть места, в которых граждане и организации незаконно складируют бытовые и строительные отходы. Такие свалки, если кто-то совершит их поджог, могут стать причиной пожара, поэтому их ликвидация - это одна из приоритетных задач для МЧС России и ОНФ. Вторая немаловажная задача - создание пожарного водопровода в некоторых населенных пунктах Ольского и Северо-Эвенского городских округов области", - сказал представитель министерства.

Задача по недопущению и устранению свалок лежит на главах администраций на местах. Они уже получили уведомления о нужных действиях. МЧС и ОНФ будут выполнять консультативную и контрольную функции в этом вопросе. До 11 августа чиновники должны подготовить план работы по устранению недостатков.

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