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"Норникель" помог Дудинке вдвое увеличить парк междугородних автобусов

Общество
24 июля, 13:45 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, июля. /ТАСС

Новые автобусы вместимостью 54 человека будут запущены в сентябре этого года

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Администрация города Дудинки (Таймыр, север Красноярского края) приобрела два новых пассажирских автобуса КАВЗ-4235-12 для междугородних пассажирских автоперевозок. Транспортные средства были приобретены при финансовой поддержке "Норникеля", сообщили ТАСС в администрации города.

"У муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" была два автобуса для междугородних перевозок, но у них не было внешних багажных отделений. Приобретенные же автобусы оснащены внешними багажными отделениями, и такие автобусы поступили в наш город впервые. Они были закуплены при финансовой поддержке компании "Норникель", - сообщил представитель мэрии. Он не уточнил, какая сумма была потрачена на покупку автобусов.

Автобусы начнут с сентября курсировать по маршрутам Дудинка - аэропорт "Алыкель" и Дудинка - Норильск.

Автобусы КАВЗ-42335-12 общей вместимостью 54 человека разработаны Курганским автобусным заводом для междугородних перевозок. Транспортные средства оснащены дополнительными приборами отопления, верхними полками для перевозки вещей, имеют двойные стеклопакеты боковых окон, ремни безопасности, также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

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