Совет судей назвал информацию о свадьбе на Кубани возможной попыткой давления на суд

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Совет судей Краснодарского края, проверив расходы на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, не нашел подтверждения озвученной в СМИ суммы в $2 млн, сообщил ТАСС в понедельник председатель Совета Владимир Кисляк. Он также выразил мнение, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления распространившего эти сведения адвоката на суд.

"Мы пришли к выводу о том, что те сведения, которые распространены в СМИ и указывали на то, что якобы Хахалева Елена Владимировна организовала свадьбу и оплатила ее, а стоимость свадьбы составляла $2 млн, не нашли своего подтверждения и носят клеветнический характер", - сказал Кисляк.

Цифры не подтверждаются

"Комиссия Совета судей направила запросы организаторам данного мероприятия. Поступило два договора: первый между Хахалевым Робертом Ониковичем (бывший супруг судьи - прим. ТАСС) и собственником помещений "Галич Холл" по аренде помещения и организации банкета. Стоимость услуг составляла 1,1 млн рублей", - рассказал Кисляк.

Второй договор - непосредственно на проведение свадебного мероприятия - услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов, отметил он. По словам Кисляка, по второму договору также в качестве заказчика выступал Хахалев Роберт Оникович, "по платежным документам стоимость услуг была определена в 2,5 млн рублей".

Таким образом, сведения о том, что свадьбы провела и оплатила судья Хахалева, не соответствуют действительности, отметил глава Совета судей. Что касается выступления на свадьбе звезд российской эстрады, в частности, Валерия Меладзе, Иосифа Кобзона, Сосо Павлиашвили и других, то, по словам Кисляка, Совет не может проводить опросы людей, не являющихся членами судейского сообщества, поэтому были учтены комментарии артистов в интернет-СМИ.

"Ни одно из перечисленных лиц не подтвердило получение гонорара, тем более от Хахалевой Елены Владимировны", - подчеркнул Кисляк.

Также не нашла подтверждения информация о том, что якобы молодоженам на свадьбу подарили дорогостоящий автомобиль Bentley. "Совет направил в ГИБДД соответствующий запрос, согласно ответу, за невестой Хахалевой Софией транспортных средств не зарегистрировано, за ее супругом Вадимом значится зарегистрированным автомобиль Toyota Highlander, регистрация произведена в 2015 году", - отметил глава Совета судей.

Давление на суд

Кисляк отметил, что в такой ситуации есть два способа защиты права судьи - защиты чести и достоинства в гражданском порядке и в уголовном порядке - через квалификацию действий клеветнических. В обоих случаях Совет судей не может выступать инициатором обращения, это может сделать только пострадавшее лицо.

"Безусловно, мы будем обсуждать эту ситуацию на заседании Совета. Дело в том, что адвокат (Сергей Жорин, распространивший информацию о свадьбе - прим. ТАСС) - процессуальное лицо. Мы думаем, что подобная позиция адвоката Жорина не укладывается ни в какие рамки - ни законодательные, ни локальные, ни правила поведения адвоката", - пояснил Кисляк.

Он отметил, что изначально в этой истории адвокат Жорин определял свой интерес "только активной гражданской позицией", в связи с чем он и распространил эту информацию.

"В ходе проверки мы установили, что адвокат Жорин испытывал определенный процессуальный интерес в Краснодарском краевом суде. Он был представителем стороны по гражданскому делу, предметом спора по которому являлся земельный участок площадью около 7 тыс. га. И адвокат Жорин представлял интересы конкретной стороны по данному делу", - рассказал собеседник.

По его словам, "апелляционной инстанцией было принято решение, которое не соответствовало интересам лица, чьи интересы представлял Жорин, поэтому все его разговоры об активной жизненной позиции кажутся..., по крайней мере неуместными".

Кисляк отметил, что эта информационная кампания по времени совпала с подачей кассационной жалобы, "и ведь эту ситуацию можно тогда рассматривать как попытку повлиять на суд, оказать давление, чтобы на кассационной инстанции получить удобное для себя решение".

Этический момент

"Мы обсудим, насколько эта ситуация будет соответствовать адвокатской этике, требованиям законодательства о том, что адвокат в своей деятельности должен пользоваться только законными инструментами", - сказал он.

По словам Кисляка, Совет не оставит эту ситуацию без внимания. "Под таким информационным гнетом может оказаться любой судья, - отметил он. - В этой ситуации можно сделать один вывод: при определенных обстоятельствах судья может ожидать для себя определенных последствий, исходя не из того, какое решение он примет - законное и обоснованное, а от того, какими ресурсами - материальными, административными - обладает проигравшая сторона".

"Если мы эту ситуацию оставим - мы забудем о правосудии как таковом", - сказал глава Совета. Он не исключил, что Совет судей края может обратиться в адвокатское сообщество в связи со случившимся. ТАСС не располагает комментариями адвоката Жорина.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Сама Хахалева сообщила "Российской газете", что сумма в $2 млн - "полный бред" и "взята с потолка". По ее словам, свадьбу организовал бывший муж, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Судья называет широкое обсуждение темы в СМИ давлением на нее, после того как она "не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение".

Как сообщал ТАСС отец невесты Роберт Хахалев, свадьба в действительности обошлась примерно в 5 млн рублей, а некоторые из звезд эстрады были приглашены в качестве гостей, поскольку он с ними с детства знаком.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда - занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров.

По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.