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Медведев осмотрел выставку, посвященную развитию городской среды

Общество
24 июля, 14:39 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, июля. /ТАСС

Один из разделов этой выставки посвящен благоустройству городов России в рамках подготовки к ЧМ-2018

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КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев перед выступлением на партийном форуме "Городская среда" ознакомился с выставкой, посвященной благоустройству российских городов.

Выставка расположилась у входа в зал, где проходит пленарное заседание форума. На нескольких мультимедийных стендах, подготовленных АИЖК и КБ "Стрелка", представлена статистика, инфографика и краткий обзор программ развития городов.

На первом стенде - под названием "Зачем развивать города?" - приведена статистика городского населения РФ и подчеркнуто, что "мы живем в эпоху городов", а горожане - основа развития. Премьер осмотрел также стенд, посвященный инструментам оценки городской среды. В качестве примера Медведев ознакомился с данными по Краснодару - как этот город оценивается по таким критериям как озеленение, экологичность, безопасность и т.д.

У следующего стенда Медведев заслушал информацию о перспективах благоустройства моногородов.

Отдельный раздел выставки под названием "Наследие чемпионата" посвящен благоустройству городов РФ в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Также Медведев осмотрел стенд, рассказывающий о планах проведения фестиваля "Футбольное лето", который состоится во время чемпионата мира в 33 городах РФ, которые не примут сами матчи мундиаля. Премьеру рассказали, что в рамках этого фестиваля его гости смогут, в частности, посмотреть матчи чемпионата на больших экранах; Медведева заверили, что это будут безалкогольные мероприятия, причем рассчитанные больше не на фанатов, а на семейное времяпровождение. Глава кабмина положительно отозвался об этой идее.

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