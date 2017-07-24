Медведев осмотрел выставку, посвященную развитию городской среды

Участники конкурса "Мы строим мост": Саманта Джаявираге — режиссер и почти русский человекОбщество 24 июля, 15:55
Приложение для сохранения Черного моря заработало в РоссииСоциальная ответственность 24 июля, 15:37
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской средыЭкономика и бизнес 24 июля, 15:37
Все допинг-пробы футболистов с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 24 июля, 15:35
"Трансконтейнер" увеличил объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург на 55%Транспорт 24 июля, 15:23
СФ предложит Путину изучить возможность ограничений в отношениях с ПольшейПолитика 24 июля, 15:22
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижатьсяТранспорт 24 июля, 14:55
WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"Экономика и бизнес 24 июля, 14:51
В проекте "Символ" компании ДОНСТРОЙ продано 51% жилой и 77% коммерческой недвижимостиНовости партнеров 24 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев перед выступлением на партийном форуме "Городская среда" ознакомился с выставкой, посвященной благоустройству российских городов.
Выставка расположилась у входа в зал, где проходит пленарное заседание форума. На нескольких мультимедийных стендах, подготовленных АИЖК и КБ "Стрелка", представлена статистика, инфографика и краткий обзор программ развития городов.
На первом стенде - под названием "Зачем развивать города?" - приведена статистика городского населения РФ и подчеркнуто, что "мы живем в эпоху городов", а горожане - основа развития. Премьер осмотрел также стенд, посвященный инструментам оценки городской среды. В качестве примера Медведев ознакомился с данными по Краснодару - как этот город оценивается по таким критериям как озеленение, экологичность, безопасность и т.д.
У следующего стенда Медведев заслушал информацию о перспективах благоустройства моногородов.
Отдельный раздел выставки под названием "Наследие чемпионата" посвящен благоустройству городов РФ в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Также Медведев осмотрел стенд, рассказывающий о планах проведения фестиваля "Футбольное лето", который состоится во время чемпионата мира в 33 городах РФ, которые не примут сами матчи мундиаля. Премьеру рассказали, что в рамках этого фестиваля его гости смогут, в частности, посмотреть матчи чемпионата на больших экранах; Медведева заверили, что это будут безалкогольные мероприятия, причем рассчитанные больше не на фанатов, а на семейное времяпровождение. Глава кабмина положительно отозвался об этой идее.