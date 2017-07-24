В России число безработных за неделю увеличилось более чем на 2 тыс. человек

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных увеличилась за прошлую неделю до 803 тыс. человек, неделей ранее этот показатель составлял порядка 801 тыс., сообщила в понедельник пресс- служба Минтруда.
"С 12 по 19 июля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3% и составила 803 342 человека. Годом ранее этот показатель составлял 954 842 человека", - говорится в сообщении.
По данным Минтруда С 5 по 12 июля численность безработных граждан снизилась на 1,1% и составила 801 128 человек.
Рост численности безработных был отмечен в 50 регионах. Наибольшие показатели - в Севастополе, республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Волгоградской, Ленинградской, Ивановской, Тверской, Владимирской, Сахалинской, Калининградской, Курской, Липецкой, Омской, Белгородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
Снижение численности безработных граждан наблюдалось в 30 регионах РФ. Наибольшее снижение произошло в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской, Мурманской областях, Еврейской автономной области, республиках Саха (Якутия), Крым и Кабардино-Балкария.