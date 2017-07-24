Медведев выступил за повышение ответственности собственников недвижимости за ее состояние

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости повысить ответственность собственников недвижимости за ее состояние. Глава кабинета министров считает, что начать следует с госсобственности.

"Я поддерживаю инициативу о том, чтобы повысить ответственность собственников за состояние принадлежащих им объектов, думаю, что это очень правильно", - сказал председатель правительства на форуме "Единой России" "Городская среда".

По его мнению, "уже в этом году регионы должны будут принять законы, которые предусматривают повышение ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства". "Мы начнем с федеральной собственности. Надо признаться, что сегодня федеральным органам власти принадлежит немалый объем недвижимости, и это не означает, что он в лучшем состоянии, чем та недвижимость, земли, здания, которые принадлежат частникам. Государственные структуры должны быть примером для остальных", - указал Медведев.