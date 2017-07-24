Комитет СФ рекомендовал отклонить закон об отмене провоза бесплатного багажа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал отклонить закон, направленный на исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии. Такое решение было принято в понедельник на заседании комитета.

Как отметил сообщил глава комитета Андрей Клишас, это может сделать билеты дороже. "Положения закона могут отрицательно сказаться на гарантиях прав пассажиров и, соответственно, ухудшить закрепленное действующим законодательством положение граждан, что не согласуется со статьей 55 Конституции РФ", - сказал Клишас.

По его словам, в пояснительной записке, подготовленной правительством РФ к проекту закона, указывается на необходимость внесения изменений в федеральные авиационные правила в части конкретизации содержания понятий "ручная кладь" и "вещи, находящиеся при пассажире". "Вместе с тем даже с учетом трехлетней подготовки законопроекта такой проект подзаконного нормативного акта, где бы четко указывались минимальные нормы, не представлен вместе с законом", - сказал Клишас.

Как отмечает сенатор, если в течение двух месяцев (срок вступления в силу закона) изменения не будут приняты, то не будут установлены и ограничения минимальных норм для авиакомпаний, а это значит, что они могут устанавливать нулевые нормы ручной клади. "Это обстоятельство будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему привычные условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан", - сказал Клишас.

Кроме того, отметил сенатор, создание правовых условий для работы лоукостеров без закрепления их правового статуса (а он в законодательстве не определен), может привести к злоупотреблению со стороны не только таких авиакомпаний, но и других, пассажиры которых могут и не знать о невозможности провоза минимального бесплатного багажа по выбранному ими тарифу. "С этой проблемой могут столкнуться также и пассажиры бизнес-класса по невозвратным тарифам", - сказал Клишас.

Он также отметил, что необходимо еще раз проанализировать, насколько экономия будет соразмерна ограничениям, с которыми столкнутся пассажиры. В пояснительной записке указано, что экономия авиакомпаний будет связана с частичным отказом от расходов на обеспечение регистрации и погрузки багажа и будет составлять около 45 рублей с одного пассажира. "Тем более что сейчас при невозвратных тарифах бесплатный багаж весом до 10 кг авиакомпании, как правило, включают в ручную кладь, а значит, затраты на его погрузку-разгрузку отсутствуют, и дополнительной экономии при его отмене не будет. Это наводит на мысль, что цель закона - не более дешевые билеты, а дополнительные сборы с пассажиров за дополнительный багаж", - считает Клишас.

О законе

20 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа, при его отсутствии.

Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ. По словам разработчиков, в первую очередь инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок. Закон устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади. Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

Новым законом уточняется, что "норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна". При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Согласно закону, перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.

Уточняется возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета.

Закон создает условия для формирования и работы низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, указывали авторы в сопроводительных материалах.