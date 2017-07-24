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Почти 300 человек скончались от лихорадки денге в Шри-Ланке

Общество
24 июля, 16:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 24, июля. /ТАСС

Число случаев заражения в стране лихорадкой с начала года превысило 103 тысячи, что почти в два раза больше, чем за весь 2016 год

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ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 300 человек в Шри-Ланке с начала нынешнего года скончались от денге, более 100 тысяч заболели этой лихорадкой. Об этом сообщила в понедельник в Женеве Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Число случаев заражения денге с начала года превысило 103 тысячи, зарегистрировано 296 смертей, - говорится в сообщении. - Число заболевших в нынешнем году почти в два раза больше, чем за весь 2016 год, когда денге была диагностирована у 55 150 человек".

Денге

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Подчеркивается, что МФОКК и КП вместе с Обществом Красного Креста Шри-Ланки "оперативно увеличивает срочную помощь, чтобы помочь сдержать вспышку болезни", являющуюся самой крупной в истории страны. В сообщении говорится о "переполненных госпиталях", которые пытаются справиться с эпидемией, особенно сильно ударившей по густонаселенной Западной провинции. Обстановку усугубили недавние муссонные дожди, оставившие после себя лужи со стоячей водой и гниющим мусором - именно такая среда является благоприятной для размножения комара вида Aedes aegypti, являющегося переносчиком лихорадки.

МФОКК и КП оказала финансовое содействие Обществу Красного Креста Шри-Ланки. Это поможет расширить программу реагирования на эпидемию, оказать в течение ближайших шести месяцев помощь 307 тысячам пострадавших от эпидемии жителей в столице страны Коломбо и округах Гампаха и Калутара. Специалисты Красного Креста окажут содействие шести больницам в лечении пациентов и девяти медицинским учреждениям в улучшении работы системы водоснабжения и санитарии. Кроме того, в 72 наиболее уязвимых населенных пунктах будут размещены волонтеры для проведения информационной кампании и участия в мероприятиях по уничтожению мест размножения комара-переносчика вируса.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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