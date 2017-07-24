Медведев поручил за две недели доработать резолюцию по итогам форума "Городская среда"

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил в двухнедельный срок доработать проект резолюции по итогам партийного форума "Городская среда", который прошел в понедельник в Краснодаре.

"Все предложения, которые были сделаны, интересные и очень важные. Проект резолюции вы получили при регистрации, он находится у вас на руках, но это не означает, что это финальная версия, как уже было Сергеем Ивановичем [Неверовым, секретарем Генсовета "Единой России"] сказано. Если есть какие-то предложения, дополнения или разумные идеи, все это можно передать", - сказал Медведев, обращаясь к участникам форума.

"Но я думаю, что этот проект можно принять за основу и поручить его в двухнедельных срок организационному комитету доработать с учетом поступивших предложений", - добавил премьер.

Бюджетная поддержка для проектов благоустройства

Проект резолюции содержит рекомендации различным федеральным органам власти, а также органам власти субъектов РФ. В частности, проект предусматривает рекомендацию Министерству строительства и ЖКХ "обеспечивать поддержку благоустройства дворовых территорий с поощрением инициативы граждан и оказанием бюджетной поддержки в первоочередном порядке тем проектам благоустройства, которые были инициированы гражданами и реализуются с их трудовым и финансовым участием".

Также в документе содержится рекомендация Минфину РФ предусмотреть выделение субсидий регионам "на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, в том числе предусмотрев дополнительное выделение средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах".

Благоустройство под контролем архитекторов

Участники форума предложили, чтобы проекты по благоустройству принимались с обязательным участием архитекторов и проходили внешнюю профессиональную экспертную оценку. "Особенно для случаев благоустройства значимых общественных пространств, и реализацией таких проектов с обязательным авторским надзором", - отмечается в проекте резолюции.

Еще одна рекомендация предусматривает введение "дизайн- кодов фасадов и вывесок в муниципалитетах". В "Единой России" уточнили, что под "дизайн-кодом фасадов и вывесок" предполагается создание единообразного "визуального пространства города".

Также предлагается разработать на федеральном уровне механизмы проведения творческих конкурсов "на дизайн-проекты особо значимых объектов и территорий" и активно привлекать к разработке проектов выпускников-архитекторов. Кроме того, рекомендуется "организовать на уровне муниципалитетов работу по типологизации дворовых территорий и подготовке типовых проектов благоустройства".

Вместе с тем в резолюции содержатся рекомендации для думской фракции "Единая Россия" совместно с Минстроем и Единым институтом развития в жилищной сфере "подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство, направленных на создание и внедрение современных правил и стандартов благоустройства территорий поселений".

Городские проекты

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. Партпроект "Парки малых городов", координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечению местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тыс. человек.

Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.

Форум "Городская среда", организованный "Единой Россией, прошел в понедельник в Краснодаре. Его работа была организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии приняли участие около 1000 человек: эксперты, представители НКО, депутаты Государственной думы, координаторы партийных проектов, главы муниципальных образований, а также представители Минстроя РФ и региональных министерств и ведомств.