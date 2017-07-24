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Более 19,5 тыс. дворов отремонтируют в России в 2017 году

Общество
24 июля, 17:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР, 24 июля./ТАСС

Глава Минстроя Михаил Мень также сообщил, что в рамках проекта в 2017 году планируется благоустроить около 2,5 тыс. знаковых объектов по всей стране

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КРАСНОДАР, 24 июля./ТАСС/. Более 19,5 тыс. дворов планируется отремонтировать в России до конца 2017 года в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда", сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на форуме "Единой России" по благоустройству.

"Порядка 20 тыс. дворов только в этом году будет сделано по этой программе, и в конце года мы посмотрим, что из этого будет получаться", - сказал он.

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Министр добавил, что также в рамках проекта в текущем году планируется благоустроить около 2,5 тыс. знаковых объектов (общественных пространств) по всей стране.

Форум "Единой России" "Городская среда" посвящен благоустройству общественных пространств. Благоустройство ключевых общественных пространств в 40 российских городах проходит в рамках совместной федеральной программы Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и КБ "Стрелка" по повышению качества городской среды при поддержке Минстроя РФ.

В ближайшие пять лет в России будет благоустроено свыше 1,2 тыс. га общественных пространств. Первые этапы благоустройства осуществят уже в 2017 году в Белгороде, Воронеже, Грозном, Красноярске, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Уфе. Следующие этапы благоустройства ключевых общественных пространств запланированы на 2018-2022 годы.

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