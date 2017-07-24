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Мурманская область успешно реализовала пилотный проект WorldSkills по оценке знаний

Общество
24 июля, 17:11 UTC+3 ТАСС

Средний балл студентов региона превысил средний балл по стране

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ТАСС, 24 июля. Мурманская область вошла в число регионов, где успешно была реализована пилотная апробация новой формы независимой оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций - демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В мае-июне этого года 110 студентов из восьми колледжей региона сдавали демонстрационный экзамен по семи компетенциям: "Облицовка плиткой", "Поварское дело", "Сварочные технологии", "Электромонтаж", а также "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Программные решения для бизнеса" и "Парикмахерское искусство". В трех последних компетенциях студенты Мурманской области выступили наиболее успешно", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что "средний балл участников региона превышает средний балл по России".

По информации властей региона, в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" студент Кольского транспортного колледжа Геннадий Леушин занял третью строчку в общероссийском рейтинге, все студенты колледжа по количеству баллов вошли в первые две сотни из более чем 1,5 тыс. участников.

В компетенции "Программные решения для бизнеса" студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Олег Денисов занял 14 место среди 316 участников. В компетенции "Электромонтаж" студент Мурманского строительного колледжа Артем Карпенко занял 15 место среди 587 участников.

"В 2018 году спектр компетенций демонстрационного экзамена будет значительно расширен. Это даст возможность молодым профессионалам Мурманской области подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации", - уточнили в пресс-службе.

Об экзамене

Ранее сообщалось, что демонстрационный экзамен помогает определить у студентов и выпускников уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Выпускники, сдавшие экзамен, получают возможность подтвердить свою квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.

Skills-паспорт (выдается выпускникам по итогам демонстрационного экзамена) уже признали Роструд, Департамент образования Москвы, Центр занятости молодежи, Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства, Федерация рестораторов и отельеров и другие.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

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