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Сафари-парк может появиться в Ленинградской области через три года

Общество
24 июля, 17:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, июля. /ТАСС

В настоящее время власти региона занимаются поиском участка около 200-300 гектаров для строительства филиала Ленинградского зоопарка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Филиал Ленинградского зоопарка в виде сафари-парка может появиться в Ленинградской области через три года. Об этом в понедельник журналистам сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Мы продолжаем работу по поиску участка около 200-300 гектаров, чтобы сделать филиал Ленинградского зоопарка (госучреждение Петербурга в ведении комитета по культуре - прим. ТАСС) в Ленинградской области в виде сафари-парка. И готовы выступить соинвестором, принять участие в разработке концепции вместе со специалистами", - сказал Дрозденко.

По его словам, участок во Всеволожском или Ломоносовском районах может быть подобран до конца года, а на реализацию только первого этапа строительства без закупки животных потребуется до 1 млрд руб. Губернатор отметил, что в сафари-парке должны быть животные, способные жить в средней полосе или северных условиях. Он добавил, что составит письмо главе Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко по данной инициативе и предложит выступить соинвестором.

Идея создания нового зоопарка много лет обсуждается в Петербурге, но каждый раз проблемой становится поиск подходящего земельного участка. Под размещение уже рассматривались Юнтоловский заказник, территория в Юкках и на Ржевке, проводился опрос жителей. Но итоговое решение так и не было принято. Полтавченко ранее в интервью агентствам отмечал, что к проекту проявляют интерес ряд инвесторов.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко поддержал инициативу создания сафари-парка для животных средней полосы с сохранением исторического зоопарка в Петербурге для экзотических видов животных. По его словам, это позволит создать более комфортные условия для животных, но участок в области должны подбирать специалисты.

Ленинградский зоопарк - уникальный музей живой природы в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На сегодняшний день он является домом для около 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Территория занимает чуть более 7 гектаров в исторической части города. Новый проект предполагает сохранение исторического зоосада в центре города.

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