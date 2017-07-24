Sky: родители 11-месячного Чарли Гарда отказались бороться в суде за его лечение в США

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Родители смертельно больного 11-месячного Чарли Гарда отозвали заявление из Высокого суда Лондона с требованием позволить их сыну пройти курс экспериментальной терапии в США. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По словам адвоката Гранта Армстронга, защищавшего в суде интересы родителей Чарли, экспериментальное лечение уже не сможет улучшить состояние малыша. "Худшие опасения родителей подтвердились. Сейчас слишком поздно лечить Чарли", - сказал он.

Высокий суд Лондона 10 июля приступил к повторному рассмотрению дела Чарли Гарда после поступившего запроса со стороны больницы Грэйт-Ормонд-Стрит, в которой находится малыш с терминальной стадией синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором происходит прогрессирующее атрофирование мышечной ткани, поражается головной мозг, что приводит к сбоям в работе практически всех жизненно-важных органов.

В апреле 2017 года суд постановил, что Чарли нужно отключить от системы жизнеобеспечения, чтобы дать ему "спокойно умереть". Это решение, принятое "в наилучших интересах ребенка", было поддержано высшей судебной инстанцией Великобритании - Верховным судом, а также Европейским судом по правам человека. Родители Чарли не согласились с судебными вердиктами и продолжали бороться за жизнь своего ребенка, хотя потеряли все возможности для апелляций.

Новый поворот в этой истории произошел после того, как папа римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем оказать ему помощь вызвался президент США Дональд Трамп. Взять малыша на лечение согласились ватиканская детская больница Bambino Gesu и пресвитерианская больница Нью-Йорка.

Британская клиника указывала на то, что не может дать разрешение на транспортировку ребенка, так как это противоречит уже принятым судебным решениям. В итоге под давлением общественности Грэйт-Ормонд-Стрит запросила у суда повторного рассмотрения дела, учитывая появившиеся в последнее время "новые данные относительно предлагаемого экспериментального лечения". Семь ведущих мировых врачей из США, Италии, Испании и Англии, имена которых не могут быть названы по юридическим соображениям, высказали предположение, что новая терапия может помочь ребенку. При этом клиника подчеркивает, что ее взгляды на проблему не изменились, а состояние Чарли является чрезвычайно редким, при котором его мозгу был нанесен катастрофический и непоправимый ущерб, он потерял зрение, слух и, возможно, испытывает физическую боль.