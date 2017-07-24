Мурманская прокуратура потребовала от медиков поставить на учет всех детей-сирот

ТАСС, 24 июля. Прокуратура города Кандалакша Мурманской области потребовала от районной больницы города Кандалакша поставить на учет для своевременного прохождения диспансеризации всех детей-сирот. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Составить поименные списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые согласно требованиям законодательства должны ежегодно проходить диспансеризацию, потребовала прокуратура у органов образования и здравоохранения города Кандалакша", - говорится в сообщении ведомства.

Требования ежегодной диспансеризации для детей таких категорий предусмотрены федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Медицинские осмотры, исследования и консультации врачей для детей-сирот должны проводиться ежегодно для своевременного выявления заболеваний детей. Однако в 2016 году в городе из 269 детей-сирот диспансеризацию прошли лишь 50, в 2017 году - только 36 из 273.

Как показала проверка, столь низкий уровень организации диспансеризации был из-за того, что учреждение здравоохранения не имеет точных сведений о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Кандалакшского района.

Во все профильные структуры органами прокуратуры были внесены соответствующие представления, сейчас они находятся на рассмотрении, их исполнение контролируется прокуратурой.