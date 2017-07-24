Первые участники спецпроекта для инвалидов получили сертификаты программистов в Татарстане

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КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Первые 14 выпускников социально образовательного проекта "inIT" по обучению PHP-программированию людей с ограниченными возможностями получили в понедельник в Казани сертификаты об окончании обучения, сообщила пресс-служба регионального министерства труда, занятости и соцзащиты.
"Сегодня состоялось подведение итогов и вручение сертификатов первым выпускникам социально-образовательного проекта "inIT" по обучению PHP-программированию людей с инвалидностью. <…> Всего на обучение было отобрано 30 человек из республик Татарстан, Бурятия, Башкирия, Чувашия и Калининградской области. Полный курс обучения прошли 14 человек", - сказано в сообщении.
В первую группу были отобраны участники с ДЦП, во вторую группу - участники с инвалидностью по слуху. Критериями для отбора стали степень владения компьютером, мотивационное эссе, собеседование. Обучающая программа была разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в РФ" и "О социальной защите инвалидов в РФ" и адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития.
Образовательная программа состояла из 70 академических часов и включала в себя изучение программирования на языках PHP и JavaScript, знакомство с HTML / CSS, работу с базой данных, умение разбираться в чужом коде и многое другое.
"Так как обучение проходило в офлайн-формате, для участников проекта... в IT-парке была подготовлена доступная среда, комфортные кабинеты, опытный педагог, сурдопереводчик для второй группы, трансфер на учебу и обратно и все это совершенно бесплатно", - отметила руководитель IТ-академии Эльвира Моисеева. По ее словам, полученные знания позволят выпускникам устроиться в должности младшего программиста.
Как отмечает пресс-служба IT-парка образовательный проект "inIT" будет продолжен. "В этой связи мы приглашаем социально-ориентированные компании 24 июля 2017 года вместе с нами оценить результаты участников программы и установить дальнейшее сотрудничество по продолжению проекта "inIT", - сказали в пресс-службе.
Резидентами IT-парка являются около 140 компаний. Технопарк имеет собственный дата-центр, инфраструктура парка также включает бизнес-инкубатор для развития стартап-проектов, IT-академию, Центр IT-разработок, Центр интеллектуальной собственности, коворкинг, конференц-зал на 250 мест, собственную гостиницу в Казани и IT-дом для сотрудников компаний-резидентов IT-парка в Набережных Челнах.