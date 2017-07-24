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Власти Крыма до конца лета составят список подлежащих к сносу объектов самостроя

Общество
24 июля, 19:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, июля. /ТАСС

После окончания курортного сезона будет составлен перечень объектов, которые будут снесены в 2017 году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют к окончанию курортного сезона подготовить список подлежащих к сносу в 2017 году объектов самостроя. Об этом в понедельник сообщил глава региона Сергей Аксенов в ходе встречи с вице-премьерами крымского правительства.

"По окончании курортного сезона мы по городам и районам определяем перечень объектов (самовольного строительства - прим. ТАСС), которые будут снесены в этом году", - привела слова Аксенова его пресс-служба.

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Глава региона сообщил, что, по решению крымских властей, "тот, кто снесет незаконные сооружения без бюджетных затрат самостоятельно, получит право обратиться в органы власти без конкурсных условий и получить земельный участок в тех местах, где генплан предполагает определенный уровень застройки". "И наоборот", - сказал Аксенов.

В Крыму не первый год говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, особенно в прибрежной зоне крымских курортов. Точечный снос таких построек уже ведется. Так, например, в начале лета власти расчистили от объектов самостроя плато знаменитой горы Ай-Петри.

"По сносу (самостроев в Крыму - прим. ТАСС) поясняем, в первую очередь, для крымчан: на месте снесенных объектов ни один другой объект построен не будет. Это принципиальная позиция", - добавил Аксенов.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
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