Разработчик проекта рекультивации полигона "Кучино" будет утвержден без конкурса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Разработчик проекта рекультивации подмосковного мусорного полигона "Кучино" будет утвержден постановлением правительства РФ без конкурса на основании рекомендации экспертной комиссии при Минэкологии Московской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства.

"Экспертный совет Минэкологии Подмосковья рекомендовал Министерству природы России выбрать ЗАО "Спецгеоэкология" для разработки проекта рекультивации закрытого полигона в Балашихе", - уточнили в Минэкологии Московской области. По данным министерства, эта компания создавала планы реабилитации свалок ТБО "Тимохово", "Левобережный", "Сабурово", "Павловское", "Вальцово", "Храброво" и "Торбеево".

Конкурса не будет, пояснили ТАСС в пресс-службе подмосковного Минэкологии, отвечая на соответствующий вопрос. "Будет постановление РФ. А экспертный совет рекомендовал включить такую компанию в это постановление", - пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что администрация Балашихинского городского округа, где расположен остановленный полигон "Кучино", намеревалась выбрать победителя конкурса на разработку проекта рекультивации свалки осенью 2017 года.

Как выбирали проектировщика

"Спецгеоэкология" представила самое большое портфолио удачных проектов рекультивации, заявили в Минэкологии Подмосковья. "Организация готова разработать проект в сжатые сроки и использовать при подготовке документации опыт и технологии других компаний", - отметили в региональном министерстве.

Стоимость проекта может составить 50 млн рублей, соответствующие поправки в бюджет Подмосковья парламентарии внесли в завершившуюся весеннюю сессию.

На Кучинском полигоне 29 июня начались предрекультивационные работы, в рамках которых так называемое тело свалки намерены присыпать слоем земли толщиной не менее 30 см, также планируется очистить и углубить обводную канаву до двух метров, чтобы обезопасить соседние поселения от разлива опасного фильтрата. Кроме того, власти намерены оградить тело полигона по периметру, чтобы предотвратить его расползание, и очистить загрязненные ранее три гектара земли вне территории свалки.