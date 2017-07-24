СМИ: Ватикан отключил все фонтаны в связи с угрозой нехватки воды из-за засухи

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РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Ватикана выключили все фонтаны как на площади перед главным католическим собором Святого Петра, так и в садах за своими стенами. Об этом сообщил в новостной канал Rai News 24.
Решение принято в связи с тем, что власти области Лацио предупредили о нехватке воды, которая может затронуть жителей Рима. В результате установившейся жары и отсутствия дождей на протяжении более чем двух месяцев резервы пресной воды значительно истощены.
Губернатор Лацио объявил, что с 28 июля будет временно прекращен забор воды из озера Браччано. Это грозит тем, что 1,5 млн римлян могут оказаться без водоснабжения. Римские власти рассматривают возможности ограничения потребления воды до восьми часов в день и ротации водоснабжения.
Критическая ситуация в связи с засухой, особенно в аграрном комплексе, сложилась в десяти областях Италии. При этом южные районы продолжают разорять пожары. Так, в понедельник из-за очередного возгорания был эвакуирован автомобильный завод FIAT в области Молизе.