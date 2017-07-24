СМИ: в США на аукцион выставили рисунок Дональда Трампа

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ТАСС, 24 июля. Аукционный дом Nate D. Sanders Auctions выставил на торги рисунок американского президента Дональда Трампа, начальная стоимость лота составляет 9 тыс. долларов. Об этом сообщила в понедельника газета The Hill.
По данным издания, на рисунке видны очертания Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре композиции. На работе также есть подпись Трампа.
Как отмечает издание, рисунок был сделан для благотворительного мероприятия в 2005 году. Торги запланированы на четверг.
Sketch of NYC skyline drawn by President Trump up for auction with minimum bid of $9,000 https://t.co/hte6I2KCHd pic.twitter.com/SRGbMZVMAz— The Hill (@thehill) 24 July 2017