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Актер Алексей Гаврилов назначен генеральным директором журнала "Русский пионер"

Общество
25 июля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По словам главного редактора журнала Андрея Колесникова, идея Гаврилова совпали с его личными представлениями

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Актер сериала "Универ", продюсер и бизнесмен Алексей Гаврилов назначен генеральным директором журнала "Русский пионер". На этом посту с 25 июля он сменит Александра Зильберта. Об этом ТАСС сообщил главный редактор издания Андрей Колесников.

"Алексей Гаврилов показал себя, когда мы начали искать площадку для новых Пионерских чтений. Это сложное дело, меня приятно удивил его голый энтузиазм, совершенно бескорыстный. Я начал интересоваться. Выяснилось, что человек давно в нашем, по сути, бизнесе и все понимает с полуслова, и актер даже не второстепенное его дело", - рассказал Колесников.

По его словам, идеи Гаврилова совпали с его личными представлениями. "К этому времени я встретился уже с тремя претендентами. Но Гаврилов не оставил мне выбора", - добавил собеседник ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе, в 2018 году журналу исполнится 10 лет, и "этот важный для любого издания рубеж "Русский пионер" рассматривает как начало нового этапа, в котором большое значение будет иметь digital направление, развитие онлайн проектов и соцсетей".

В пресс-релизе цитируются слова Гаврилова о том, что "развитие журнала должно быть аккуратным, но активным". "Аккуратность заключается в сохранении той целевой аудитории, которая уже сложилась у журнала, но при этом нам надо аудиторию расширять. Если девять лет назад журнал был для продвинутых 30-35-летних, то сейчас наша аудитория - достаточно консервативное, богатое, аристократичное интеллектуальное сообщество", - считает Гаврилов, отмечая, что было "немного забыто мое поколение, кому сейчас 30-35" лет.

"Хотя в этом разрезе есть очень интересные люди, уже имеющие достаточно большой достаток, и мне очень хотелось бы соединить два поколения. Предстоит очень аккуратная работа, чтобы не перейти ни в коем случае к либерально-революционной повестке, как сейчас любят. Мы говорим не о политике, мы - за жизнь", - заявил новый генеральный директор.

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