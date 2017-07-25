Сахалинские поисковики подняли останки 47 советских и трех японских солдат на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Активисты сахалинского отделения "Поискового движения России" в ходе четвертой экспедиции на остров Шумшу (один из островов северной группы Курильских островов), где в августе 1945 года проходили ожесточенные бои за освобождение Курил от японских милитаристов, обнаружили останки трех японских и 47 советских солдат. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель организации Артем Бандура.

"Экспедиция, в состав которой входили 11 поисковиков, работала на Шумшу с 6 по 20 июля. За это время были подняты останки 47 советских воинов и трех японских солдат. <...> За предыдущие три экспедиции - наши и Министерства обороны РФ - были найдены останки 63 бойцов", - сказал Бандура.

По его словам, останки были обнаружены у подножья двух высот на северо-востоке острова, где проходили самые кровопролитные бои советских десантников с японскими танками. У пятерых погибших при себе нашли именные вещи.

"В очередной раз останки солдат были найдены там, где ходили в прошлые годы. В этом помогло более современное оборудование, металлоискатели большего размера помогли изучить землю на глубину до 1,7 метра", - пояснил руководитель сахалинского отделения "Поискового движения России".

Бандура отметил, что останки советских бойцов будут захоронены в Северо-Курильске, останки японцев передадут в консульство, чтобы потом отправить их на родину. "Мы сейчас разыскиваем родственников солдат, чьи имена установлены. Если они захотят забрать останки для захоронения на родине, то мы окажем содействие в их передаче ", - сказал он.

На Шумшу в 1945 году базировалась основная часть 80-тысячной группировки японских войск, дислоцировавшейся на Курилах.

В годы Второй мировой войны Шумшу был превращен японцами в остров-крепость, включающий в себя множество фортификационных сооружений: доты, дзоты, окопы, противотанковые рвы, складские помещения. В конце Второй мировой войны на Шумшу высадился десант советских войск, который брал остров штурмом.

По данным военных архивов, в ходе Курильской десантной операции в 1945 году погибли 995 советских солдат, матросов и офицеров. С японской стороны на острове погибло не менее 200 солдат и офицеров. Поисковые работы на Шумшу возобновились в 2014 году.