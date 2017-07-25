На Кубе состоялся концерт, посвященный предстоящему Всемирному фестивалю молодежи

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ГАВАНА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Концерт, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре этого года, состоялся в понедельник в кубинской столице. Учащиеся гаванской Академии классического пения имени Марьяны де Гонич под аплодисменты публики исполнили знаменитые "Подмосковные вечера", "Катюшу" и "Калинку".
Как рассказал корреспонденту ТАСС солист хора Педро Эррера, никто из коллектива русского языка не знает. Однако это не помешало ребятам петь с огромным воодушевлением и практически без акцента.
Академия носит имя русской оперной певицы Марианны Юстицкой, известной на Кубе под псевдонимом Марьяна де Гонич. Руководит ею один из учеников де Гонич - известный кубинский тенор Уго Осле.
"Этот концерт мы назвали "Сочи, Куба приветствует тебя". В Россию из нашей страны отправится большая молодежная делегация, и мы желаем предстоящему фестивалю больших успехов", - отметил он. Концерт, организованный в преддверии одного из главных государственных праздников острова Свободы - отмечаемого 26 июля Дня национального восстания, состоялся в роскошном особняке в центре Гаваны, где в настоящее время располагается одно из представительств Коммунистической партии Кубы. В числе зрителей были многие партийные руководители.
Программа включала не только русский репертуар. Учащиеся академии исполнили такие известные кубинские песни, как "Белая роза", "Песня повстанцев" и "Победа", а также хит венесуэльской поп-группы Los Cadillac's под названием "Чавес - сердце народа" и проникновенную композицию Рауля Торреса "Последний путь Фиделя", посвященную памяти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в нем поступили почти из 190 стран. Куба направляет в Россию делегацию в составе 250 человек.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. В Гаване подобные мероприятия проходили дважды - в 1978 и 1997 годах.
В этом году фестиваль будет посвящен памяти Эрнесто Че Гевары, погибшего 50 лет назад, и Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в прошлом году.
Юстицкая, имя которой носит гаванская Академия классического пения, родилась 5 февраля 1900 года в Санкт-Петербурге. В 20-30-е годы прошлого века ее сопрано звучало под сводами крупнейших оперных театров Западной Европы и США. В 1928 году в Берлинском оперном театре де Гонич трижды пела в опере "Фауст" с Федором Шаляпиным и потом еще один раз - в Лейпцигском театре. Он исполнял партию Мефистофеля, она - Маргариты.
В Гавану де Гонич приехала в августе 1940 года вместе с мужем, кубинским композитором Педро Гидо, с которым познакомилась в Париже. Полвека она прожила на Кубе и за это время обучила искусству бельканто несколько поколений местных певцов.
По словам руководителя академии, русский репертуар был непременным пунктом в программе обучения де Гонич, которая прививала всем своим подопечным любовь к культуре России. Сам Осле до сих пор свято хранит верность этой традиции. В настоящее время в академии, которая в конце текущего года отметит десятилетие, обучаются порядка 35 человек.
Юстицкая скончалась в 1993 году в возрасте 92 лет и была похоронена на гаванском кладбище имени Христофора Колумба.