Донской: решение о выделении средств на новые ставки лесных инспекторов пока не принято

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ Правительство РФ пока не приняло решения о выделении средств на увеличение числа лесных инспекторов.
"Мы этот вопрос поднимали на заседании бюджетной комиссии, на совещании у [премьер-министра] Дмитрия Анатольевича [Медведева], [я] предложил правительству рассмотреть, но пока, учитывая бюджетный процесс, пока эта тема рассматривается Минфином, Минэком", - сказал во вторник журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
По его словам, в настоящее время ведомства изучают возможность повышения лесной платы для получения источника финансирования ставок инспекторов. "Рассматриваем еще вариант изменения уровня лесной платы", - сказал он.
Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ запросило у правительства 8,7 млрд рублей на увеличение численности государственных лесных инспекторов с 19 тыс. до 27 тыс. человек к 2020 году.
Согласно нормативу, принятому в 2014 году, численность лесных инспекторов должна составлять 39991 человек на 1,5 млрд га. Но на 2016 год штатная численность государственных лесных инспекторов составила всего 20717 человек, а фактическая - 19089.
Лесные инспекторы контролируют соблюдение лесного законодательства непосредственно на месте. Они следят за пожарной безопасностью, препятствуют незаконной рубке деревьев, несанкционированной охоте и повреждению лесной инфраструктуры. Права и обязанности государственных лесных инспекторов прописаны в Лесном кодексе РФ.