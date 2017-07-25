Донской назвал перспективным предложение снизить использование мазута в Арктике

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской считает перспективным предложение снизить использование мазута в Арктике, но пока, по его словам, правительство не приняло решения на этот счет.
"Тема перспективная, нас поддерживают газовые компании", - сказал он журналистам во вторник.
"Мы эту тему обсуждаем на различных площадках, посвященных Арктике, речь идет о проекте Green Shipping, и у нас есть предложения. У нас есть с Мировым банком арктический проект. Единственная проблема, у нас заморожен ряд международных проектов по линии Мирового банка, как раз включающий Green Shipping", - сообщил министр.
По его словам, "речь идет, во-первых, о строительстве судов на сжиженном газе, модернизации того же флота, который есть у нас". При этом, уточнил Донской, решение правительством пока не принято. "Мы исходим из следующего: сначала надо отработать то направление, которое позволит нам увеличить количество судов на сжиженном природном газе, а уже исходя из того, как удастся это запустить, уже можно будет рассматривать все остальное", - пояснил глава Минприроды.
В ходе 71-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации канадская делегация выступила с инициативой по решению проблемы использования мазута в Арктике. Идею, согласно сообщению Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF), поддержали Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, а также некоторые неарктические страны. По данным фонда, конкретные предложения комитет рассмотрит в апреле 2018 года.
В WWF отмечают, что из-за роста интенсивности судоходства в Арктике увеличиваются риски аварий и разливов мазута, одного из самых опасных с экологический точки зрения видов топлива. WWF России предлагает в качестве альтернативы мазуту использовать сжиженный природный газ, что, как считают в фонде, позволит исключить один из источников аварийных нефтяных разливов.