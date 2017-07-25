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Штраф за передачу адвокатом телефона заключенному повысят до 30-50 тыс. рублей

Общество
25 июля, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Таким образом, размер штрафа увеличится в 10 раз

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минюст России подготовил законопроект о десятикратном повышении штрафа за передачу заключенным запрещенных предметов - телефонов, алкоголя, наличных денег и так далее - должностными лицами или адвокатами. Как сообщили в министерстве, разработаны соответствующие поправки в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП).

В настоящее время, уточнили в Минюсте, за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в колониях, СИЗО, изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей запрещенных предметов или продуктов питания предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.

"Однако, как показывает практика, предусмотренные законодательством санкции <...> не являются достаточно эффективными, - отметили в Минюсте. - В связи с этим предлагается увеличить размеры санкций за совершение указанного административного правонарушения должностными лицами, защитниками, а также иными лицами, оказывающими юридическую помощь на законных основаниях". Для них предлагается установить штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность противодействия передаче запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что положительно скажется на криминогенной ситуации, будет способствовать повышению профилактики совершения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными повторных преступлений и правонарушений", - отметили в Минюсте.

Как ранее сообщили ТАСС во ФСИН, за последние 12 лет произошел резкий рост количества изымаемых в колониях и СИЗО мобильных телефонов. В 2016 году было перехвачено 69,4 тыс. мобильных телефонов (в 2015 году - 72 тыс.). В минувшем году за попытку передачи запрещенных предметов были задержаны 7,2 тыс. человек, 5,5 тыс. из них привлечены к административной ответственности.

В Москве только в этом году были перехвачены 1011 телефон и два Wi-Fi роутера для находящихся в столичных СИЗО (за весь 2015 год - 1600, за первое полугодие 2016 года - 768). При этом, как сообщили ТАСС в УФСИН по Москве, в этом году втрое (до 39) выросло число выявленных попыток передать телефоны со стороны адвокатов и следователей.

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