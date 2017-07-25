Природные пожары на Ямале не повлияли на вакцинацию оленей от сибирской язвы

ТАСС, 25 июля. Природные пожары, из-за которых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) введен режим ЧС, не повлияли на график прививочной кампании поголовья северных оленей от сибирской язвы. Уже привито более 60% животных - свыше 380 тыс. оленей, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Режим ЧС в ЯНАО по условиям природных пожаров не повлиял на планы ветеринарной службы по вакцинации животных в тундре. В настоящее время специалисты работают на самых северных территориях арктического региона. В других районах Ямала прививочная кампания проведена. Вакцинировано более 60% стада северных оленей, вакцинация идет по плану и даже с небольшим опережением", - уточнили в пресс-службе.

Из-за установившейся жары на Ямале особое внимание уделяют мониторингу состояния здоровья северных оленей, так как вспышка сибирской язвы в 2016 году произошла именно из- за оттаивания спор инфекционного заболевания. "Особое внимание было уделено контролю ситуации в Ямальском районе. Межведомственная рабочая группа облетела все стойбища семей кочевников ямальской тундры для мониторинга общей ситуации: оценки здоровья кочевников, состояния стада. Каслание (выпас оленей - прим. ТАСС) проходит нормально, негативных вопросов не выявлено", - уточнили в пресс-службе.

"Параллельно контрольным облетам и кампании по вакцинации ветеринары проводят консультации оленеводов о мерах предотвращения возникновения негативных последствий и эпизоотий, о путях и мерах безопасного передвижения в сезон высоких температур воздуха, напоминают о местах, выведенных из хозяйственного оборота", - добавили в пресс-службе.

В 2017 году в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек. Также все поголовье северных оленей - это порядка 770 тыс. животных. Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации о вакцинации.

Спутниковая связь в тундре

Под особым контролем связь с труднодоступными территориями ЯНАО. По информации департамента информационных технологий и связи ЯНАО, системы спутниковых телефонов работают в штатном режиме без перебоев.

"Ямальские оленеводы, ведущие кочевой образ жизни, обеспечены спутниковой связью, которой они могут воспользоваться в любой точке ямальской тундры. У кочевников имеется порядка 600 спутниковых телефонов с оплаченным годовым трафиком, из которых 457 аппаратов подключено к системе спутникового мониторинга ЯНАО. В настоящее время система функционирует в штатном режиме, показывая месторасположение владельцев аппаратов. Кроме того, на телефонах имеется тревожная кнопка, при нажатии которой сигнал поступает в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЯНАО с указанием геопозиции абонента", - уточнили в департаменте.

По данным властей, проводятся выездные осмотры магистральных линий связи. "Обстановка на сетях связи характеризуется как нормальная. Аварий, связанных с повреждением оборудования и линий связи огнем, не зафиксировано", - добавили там.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +30 градусов. По последним данным, в регионе действуют 50 пожаров на площади около 5,8 тысячи гектаров.

В тушении природных пожаров задействовано 16 воздушных судов - вертолеты Ми-8 и самолеты Л-42. К работе по тушению природных пожаров привлечено порядка 400 сотрудников ямальских структур - Лесохраны, "Ямалспаса", а также прибыло более 100 пожарных десантников из Сибири.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.