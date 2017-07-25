МЧС РФ увеличит количество спасателей в поисково-спасательных отрядах

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. МЧС России усовершенствует работу региональных поисково-спасательных отрядов (РПСО) и их оснащенность, увеличив количество спасателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"МЧС для повышения готовности РПСО предлагает исключить в их филиалах те службы, которые непосредственно не участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это служба связи, информационно-аналитическая служба, группа оперативных дежурных, методический отдел и т. д. Эти обеспечительные функции будут переданы из филиалов в головные РПСО, что позволит сократить обеспечивающий персонал на 20%, увеличить количество спасателей и добиться оптимизации расходов", - сказали в МЧС.
Сотрудники поисково-спасательных отрядов получат дополнительные специализации - водолазную, кинологическую, пиротехническую. "Предлагается водолазную, кинологическую, пиротехническую, парашютно-десантную и иные специальные службы развивать как дополнительные специализации спасателей, что позволит сосредоточить спасателей всех специализаций в рамках одной дежурной смены в режиме постоянной готовности", - сообщили в министерстве.
Для профессиональной подготовки спасателей планируется разработать единый порядок - для них будут установлены требования к периодичности сдачи зачетов по физической подготовке 1 раз в квартал, что позволит контролировать уровень физического состояния спасателей и не допускать того, чтобы в боевых подразделениях на должностях спасателей несли службу физически неразвитые или имеющие предельный возраст работники.
"Такие меры позволят повысить количество спасателей, находящихся на дежурстве в составе сил постоянной готовности, при этом сократить затраты на обеспечение деятельности РПСО, повысив их эффективность и оснащение", - подчеркнули в МЧС.