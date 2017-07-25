Дочь задержанной в Турции россиянки вернется в Саратовскую область

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Дочь задержанной в Турции россиянки Светланы Ухановой будет постоянно проживать в Марксе Саратовской области. Девочка в ближайшее время вернется на родину с отцом, рассказала во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

"Старшую девочку передали родному отцу, сейчас он с ребенком находится в Турции, ожидает документы на выезд. В ближайшее время он приедет в Маркс, после чего ему окажут помощь в оформлении всех необходимых документов для постоянной опеки над девочкой", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что младший ребенок продолжает оставаться в Турции с матерью Светланой Ухановой и ее вторым мужем Евгением Кочаари.

"Родственники старшей девочки высказывали пожелание забрать и ее сестру, но, к сожалению, закон не позволяет этого сделать, и ребенка оставили с ее законными представителями - мамой и папой. Возможно, позже девочку передадут ее родным бабушке и дедушке со стороны Ухановой или Кочаари, пока такой информации нет", - добавила Загородняя.

Турецкие власти в понедельник передали отцу шестилетнюю девочку, задержанную в республике вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе Саратовской области, он имеет равные права на дочь.