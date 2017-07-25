Власти Поморья создадут десятки предприятий по переработке твердых коммунальных отходов

ТАСС, 25 июля. Правительство Архангельской области в ближайшие годы реконструирует и создаст 41 объект по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект будет реализован в рамках дорожной карты по переходу на новую систему обращения с отходами, сообщили во вторник пресс-службе правительства региона.

"До конца текущего года областное министерство природных ресурсов и ЛПК должно организовать и провести конкурс по определению регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и заключить соглашение с его победителем. Предполагается, что региональный оператор в сфере обращения с ТКО приступит к работе летом следующего года. Планируется реконструировать и вновь построить 41 специализированный объект, создав таким образом сеть современных сортировочных и перегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, отвечающих самым жестким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям", - отметили в пресс-службе, не уточнив объем финансирования данной программы.

Там добавили, что в течение десяти лет региональный оператор должен сформировать на территории области развитую инфраструктуру по переработке и утилизации отходов.

"Пластик, металл, картон, стекло и другие полезные компоненты будут использоваться повторно. Остальной мусор будет прессоваться, что позволит значительно сократить объем отходов для захоронения на полигонах. Морально устаревшие и незаконные свалки, которых по подсчетам специалистов на территории области более двухсот, предполагается рекультивировать", - утончили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что между региональным правительством и АО "Управление отходами" было заключено концессионное соглашение, в рамках которого компания инвестирует собственные и привлеченные средства в строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и осуществляет его эксплуатацию в течение 25 лет. Планируется, что межмуниципальная система будет состоять из одного полигона ТБО, одного мусоросортировочного комплекса и двух мусороперегрузочных станций. Проектная мощность объекта - 220 тыс. тонн ТКО в год. Объем инвестиций составит 884,1 млн рублей.

В настоящее время в России система обращения с отходами находится на стадии формирования. С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", в соответствии с которым во всех регионах должна быть организована работа по сокращению накопившегося экологического ущерба, а также по недопущению его дальнейшего роста.