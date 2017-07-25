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Минкульт и РПЦ объединяют усилия в рамках проекта по популяризации русской классики

Общество
25 июля, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Цель создания проекта "Пушкинский союз" состоит в том, чтобы герои классических произведений заговорили с молодым поколением на понятном язык, пояснил министр культуры Владимир Мединский

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз", призванного вернуть молодому поколению интерес к русской классике. Встреча состоялась в здании Минкультуры в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы давно говорим о том, что необходимо объединить усилия разных общественных организаций, министерств и ведомств, чтобы сделать наше наследие (мы имеем в виду не только XIX век), которое накапливала русская культурная жизнь на протяжении столетий, понятным, близким и доступным современной молодежи", - сказал Мединский.

Министр культуры подчеркнул, что цель создания "Пушкинского союза" состоит в том, чтобы герои наших классических произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке. "По большому счету, Петруша Гринев никак не изменился по сравнению с современным курсантом или выпускником военного училища. У него те же мысли, та же душа и те же идеалы", - добавил Мединский.

Одна из главных задач нового всероссийского проекта - объединение культурных фондов по разным направлениям, в частности, Фонда литературы - Общества русской словесности, Союза художников, Союза композиторов, Союза архитекторов, Фонда прикладных искусств, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов.

"Для того, чтобы приобщить подрастающее поколение к тем сокровищами духовной культуры, наследниками которой они являются, мы предложили создать "Пушкинский союз", - пояснил епископ Тихон.

Цель союза и план мероприятий

Среди направлений работы союза - создание фильмов по произведениям русской классики, увеличение числа постановок в репертуаре театров, проведение карнавалов искусств, организация анимационных проектов и мультимедийных выставок.

В программе "Пушкинского союза" запланировано проведение выставок, фестивалей, творческих встреч с писателями и деятелями культуры на базе Государственного музея истории российской литературы имени Даля (Государственного литературного музея) и Литературного института имени Горького.

В Минкультуры также сообщили о планах выделять гранты молодым режиссерам региональных театров на постановки по произведениям русской классики.

План мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз" предусматривает также содействие развитию российской мультипликации по мотивам русских сказок и произведений для детей. В рамках проекта будет оказана поддержка Международному фестивалю искусства для детей "Большая перемена". Также предполагается проведение комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского.

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