В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Законодательные изменения, подразумевающие ужесточение наказания за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений, будут приняты в России до конца года. Об этом сообщил во вторник журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис в рамках семинара по реализации проектов формирования комфортной городской среды, который проходит в Краснодаре .

"Соответствующие законодательные изменения будут приняты до конца этого года. Будет очень жесткая ответственность за незаконную перепланировку как в жилых помещениях, так и в нежилых. Будет решен вопрос по обеспечению допуска жилищных инспекторов в те помещения, где есть подозрения, что проводится работа по реконструкции без согласования", - пояснил он.

Чибис уточнил, что наиболее жестко будут наказаны после внесения изменений собственники нежилых помещений, "потому что это вопрос безопасности людей".

В Санкт-Петербурге в июле было возбуждено уголовное дело после проседания перекрытий в жилом доме в Петроградском районе. В результате случившегося около 20 человек были эвакуированы из здания, никто из них не пострадал.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате нарушения правил безопасности при ведении работ в ходе капитального ремонта в одной из квартир.