ВЦИОМ: большинство слышавших о "Свидетелях Иеговы" россиян поддерживают их запрет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Три четверти россиян (76%) знают о существовании запрещенной на территории России организации "Свидетели Иеговы", из них более трех четвертей поддерживают решение Верховного суда о ее запрете. Такие данные обнародованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Впервые услышал название "Свидетели Иеговы" во время опроса только каждый пятый респондент (20%), еще 4% затруднились с ответом. При этом 53% опрошенных, слышавших об организации, относятся к ней отрицательно, а 44% - нейтрально. Решение Верховного суда о запрете организации в России поддерживают 76% респондентов, знающих о ее деятельности. Не согласны с этим только 5%, а 16% остались безразличны к этой новости.

Содержательные ответы о деятельности "Свидетелей Иеговы" носят либо негативный характер ("религиозная секта" - 18%, "агитация, навязчивое поведение" - 12%, "выманивание денег" - 6% и т. п.), либо нейтральный ("одно из религиозных течений" - 10%, "раздача листовок..." - 8%).

На вопрос, можно ли считать "Свидетелей Иеговы" религиозной конфессией, 80% россиян, что-либо слышавших о них, отвечают отрицательно. Обратного мнения придерживаются только 11%.

Инициативный всероссийский опрос проведен 20-21 июля 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по выборке объемом 1,2 тысячи респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

17 июля Верховный суд РФ оставил в силе решение суда от 20 апреля о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны. Адвокаты "Свидетелей Иеговы" немедленно объявили о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Отменить запрет на деятельность этой организации Россию также призвали Европейский союз, Германия, Великобритания.