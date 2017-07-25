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СК: при уклонении от уплаты налогов не удастся подставить "зиц-председателя"

Общество
25 июля, 12:00 UTC+3

Речь идет о привлечении к ответственности не только формальных, но и реальных руководителей компаний

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет будет привлекать к ответственности за неуплату налогов не только формальных, но и реальных руководителей компаний. Об этом в интервью ТАСС по случаю Дня работника органов следствия РФ сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов.

"Хотелось бы отметить, что к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, как правило, привлекаются руководители организаций, которые внесли в соответствующую документацию заведомо искаженные сведения в отношении объектов налогообложения, незаконно уменьшающие налоговую базу. Обычно в таких случаях формальные руководители организации являются подставными лицами (так называемые зиц-председатели)", - заметил Дрыманов.

Вместе с тем, напомнил он, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 4 июля 1997 года, к ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций могут быть привлечены и лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя. "Такие лица могут формально не состоять с организацией в трудовых отношениях", - заметил глава столичного ГСУ, добавив, что следствием принимаются все необходимые меры для установления фактических владельцев компаний, которые являются реальными выгодоприобретателями.

В качестве примера Дрыманов привел уголовное дело о неуплате налогов ООО "Куб-Строй", руководителю которого было предъявлено обвинение, но свою вину он не признал. "Следствием установлен фактический руководитель ООО "Куб-Строй", который являлся бенефициаром. По результатам расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства вины номинального генерального директора ООО "Куб-Строй", а также фактического руководителя данной организации в уклонении от уплаты налогов. Приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба в сумме более 50 млн рублей", - сообщил Дрыманов.

Он заметил, что хотя налоговые преступления не всегда легко раскрываемы, "тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, правовые механизмы привлечения к ответственности существуют". В качестве примера руководитель столичного ГСУ привел уголовное дело, возбужденное в марте 2016 года в отношении руководителя ООО "Деловой центр Минаевский".

"Несмотря на непризнание вины и активное противодействие, выдвижение различных версий, в ходе следствия получены неопровержимые доказательства, ряд из которых был предоставлен в арбитражные суды при рассмотрении иска об отмене решения налогового органа о привлечении ООО к налоговой ответственности. Кроме того, в ходе следствия был наложен арест на здание делового центра", - сообщил Дрыманов, отметив, что ущерб бюджету был возмещен в полном объеме - на 522,7 млн рублей.

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