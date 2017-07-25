Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов

ТАСС, 25 июля. Власти начали снос незаконно возведенных цыганских домов в селе Хрущево в городском округе Тулы. Как сообщила мэрия города, во вторник было снесено пять домов, еще семь построек разобрали сами владельцы.

Поселок Хрущево примыкает к поселку Плеханово, где в прошлом году произошли массовые волнения из-за аналогичного сноса и самовольного подключения к газовым сетям, и также является территорией компактного проживания цыган.

Как уточнили власти Тулы, все постройки деревянные.

Всего в поселке было выявлено 19 самовольных строений, за что предусмотрена административная ответственность по статье "Самовольное занятие земельного участка". О готовящемся сносе ранее владельцев предупредила Служба судебных приставов. Снос проводился в присутствии служб скорой помощи, аварийных бригад ЖКХ, подразделений МЧС, сотрудников правоохранительных органов, а также органов опеки.

В мэрии добавили, что в прошлом году в Тульской области по распоряжению губернатора региона Алексея Дюмина был создан координационный штаб для урегулирования ситуации в тульских цыганских поселениях. Как подчеркивалось, снос незаконных строений в Хрущеве продолжает плановые мероприятия по наведению порядка в местах компактного проживания цыганского населения.

Конфликт в Плеханове

Поселок Плеханово стал известен на всю Россию, когда весной прошлого года несколько сотен домовладений остались без газоснабжения из-за самовольных врезок в газовую магистраль. Как выяснилось, все незаконные подключения сделали местные цыгане.

Когда на место ЧП выехала бригада газовой службы, цыгане стали забрасывать сотрудников камнями. Решить ситуацию удалось только при помощи полиции. В Плеханове было принудительно демонтировано несколько десятков незаконно построенных цыганами домов. Всем владельцам снесенных зданий дали возможность получить земельные участки для строительства на законной основе.