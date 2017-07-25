Суд отказал в иске "Звезды" к журналисту Бабченко из-за его комментария о крушении Ту-154

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы отказал в иске о защите чести и достоинства сотрудников телекомпании "Звезда" к журналисту Аркадию Бабченко из-за его публикации в соцсети о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в декабре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Сегодня судом были рассмотрены исковые требования заявителей, в удовлетворении которых отказано в полном объеме", - сказала представитель суда. Она отметила, что суд огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам позже.
В иске замдиректора телекомпании по информационному вещанию Максим Додонов и журналисты Максим Гриценко, Евгений Мужиков и Алексей Самолетов просят суд признать высказывания Бабченко о погибших в авиакатастрофе коллегах порочащими и обязать ответчика удалить их. Финансовых требований по иску не заявлено.
Крушение самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.
В этот же день Бабченко разместил на своей странице в соцсетях несколько постов, в которых заявил, что "не испытывает сочувствия и жалости" к погибшим в авиакатастрофе, назвав их "пособниками военных преступников".