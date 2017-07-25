Совфед одобрил закон о телемедицине

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил закон о внедрении в РФ телемедицины, который позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету.

Закон разработан в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" ("Электронное здравоохранение") и обеспечивает создание правовых основ использования информационно- телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.

Закон предлагает создать Единую государственную информационную систему (ЕГИС) в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять информационное взаимодействие существующих информационных систем медицинских организаций и органов государственной власти в сфере здравоохранения, обеспечит формирование медицинских карт пациентов в электронном виде, а также ведение всех существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями.

Определяется также оператор системы, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.

Предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Кроме того, можно будет выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и (или) с согласия пациента в форме электронных документов.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.