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Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание за склонение детей к суицидам

Общество
25 июля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В частности, с 5-8 лет до 8-15 лет депутаты увеличили сроки лишения свободы за доведение до суицида несовершеннолетних лиц

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации во вторник на завершающем весеннюю сессию заседании одобрил закон об увеличении практически вдвое срока максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам - с 8 до 15 лет.

Основные поправки коснулись статей 110, 110.1 и 110.2 Уголовного кодекса РФ ("Доведение до самоубийства", "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства").

В частности, с 5-8 лет до 8-15 лет депутаты увеличили сроки лишения свободы по части 2 статьи 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, беременной женщины, а также в отношении двух или более лиц, либо организованной группы по предварительному сговору, либо с использованием средств массовой информации или интернета.

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Одновременно поправками в статьи 110.1 и 110.2 УК РФ ужесточается ответственность за действия "по склонению к совершению самоубийства или содействию совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство". Наказание по этим статьям теперь составит от 5 до 10 лет лишения свободы (в настоящее время максимальное наказание составляет 5 лет). При этом ответственность за эти деяния в отношении детей и беременных также ужесточается и составит от 6 до 12 лет тюрьмы (в настоящее время - до 6 лет). А если подстрекательство к суициду сопровождалось публичными призывами, в том числе через интернет, а также носило групповой, организованный характер и обернулось смертью двух или более несовершеннолетних, то сроки составят от 8 до 15 лет тюремного заключения.

Повышается также уголовная ответственность за создание так называемых групп смерти, то есть за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийствам среди подростков, до 5-10 лет лишения свободы (в настоящей редакции - до 4 лет). Отягощающим обстоятельством является публичное распространение через СМИ и социальные сети. В этих случаях наказание составит от 5 до 15 лет лишения свободы (в настоящее время - до 6 лет).

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