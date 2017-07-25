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ВЛАДИМИР, 25 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разработать экологический кодекс, а также принять ряд других поправок, касающихся права на благоприятную окружающую среду.
"Мы считаем, что назрела необходимость все разрозненные нормативные акты объединить в экологический кодекс. Эта тема неоднократно поднималась учеными, но, к сожалению, она так и не решена, и в этом море нормативных актов сориентироваться крайне сложно", - сказала омбудсмен, выступая на координационном совете уполномоченных по правам человека, посвященном проблемам защиты экологических прав.
Москалькова также призвала "внести изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части недопущения разработки и принятия правил землепользования и застройки в отсутствие основных документов территориального планирования".
Уполномоченный критически оценила механизм публичных слушаний по градостроительным проектам. По ее словам, они проходят "формально, декоративно, иногда просто театрализованно, чтобы оформить заранее установленную волю в той или иной области".
Кроме того, Москалькова считает необходимым разработать проект закона о защите городских зеленых насаждений.