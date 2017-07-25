Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете (так называемых анонимайзеров).

Закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам.

Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.

После присоединения к государственной информационной системе анонимайзер в течение трех дней должен будет "обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ" программ и иных технических средств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик - прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на "случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен", при условии, что круг их пользователей их владельцами заранее определен и их использование "осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование", говорится в законе.