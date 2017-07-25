Минздрав: объективных данных о распространенности гепатита С в России нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объективных данных о числе россиян, болеющих гепатитом С, в России нет, заявила на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова.

Согласно Глобальной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с гепатитами, а также Стратегии ВОЗ, предполагается к 2030 году ликвидировать угрозу вирусных гепатитов.

"Показатель заболеваемости хроническим гепатитом С - это где-то 10,1 на 100 тыс. населения", - добавила она. Он держится на достаточно высоком уровне.

"Распространенность гепатита С - данных официальных на самом деле нет. Это данные, которые дает ЦНИИ эпидемиологии, и эти данные, они, на самом деле, по заполнению того регистра, который работает в регионах. Не все регионы его заполняют, даже если они вошли в регистр, то не все заполняют его качественно", - сказала эксперт.

На сегодняшний день, согласно этим данным, хроническим гепатитом С в России болеют "всего около 800 тыс. человек". "Это опять прогноз ЦНИИ эпидемиологии, 13% от расчетного числа", - добавила Шестакова.