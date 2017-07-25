Минздрав: объективных данных о распространенности гепатита С в России нет

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объективных данных о числе россиян, болеющих гепатитом С, в России нет, заявила на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова.
Согласно Глобальной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с гепатитами, а также Стратегии ВОЗ, предполагается к 2030 году ликвидировать угрозу вирусных гепатитов.
"Показатель заболеваемости хроническим гепатитом С - это где-то 10,1 на 100 тыс. населения", - добавила она. Он держится на достаточно высоком уровне.
"Распространенность гепатита С - данных официальных на самом деле нет. Это данные, которые дает ЦНИИ эпидемиологии, и эти данные, они, на самом деле, по заполнению того регистра, который работает в регионах. Не все регионы его заполняют, даже если они вошли в регистр, то не все заполняют его качественно", - сказала эксперт.
На сегодняшний день, согласно этим данным, хроническим гепатитом С в России болеют "всего около 800 тыс. человек". "Это опять прогноз ЦНИИ эпидемиологии, 13% от расчетного числа", - добавила Шестакова.