Microsoft не будет удалять Paint из своего магазина

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ТАСС, 25 июля. Американская компания Microsoft заявила, что не будет отказываться от своего графического редактора Paint, который был стандартным приложением для операционных систем Windows с 1985 года и который теперь был признан устаревшей программой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге Microsoft.
Редактор Paint будет доступен для бесплатного скачивания в интернет-магазине прикладных программ-приложений Windows Store. Ранее сообщалось, что компания в будущем не будет включать Paint в число стандартных программ для операционной системы Windows.
"Мы получили невероятный поток посланий с выражением поддержки и ностальгических чувств в отношении программы Paint, - сообщает Microsoft. - Мы узнали, что за 32 года Paint завоевала многочисленных поклонников".
"Мы хотим внести уточнение, развеять возникшее непонимание и поделиться хорошей новостью: MS Paint останется, она просто переедет в другое место - в интернет-магазин Windows Store, где она будет доступна бесплатно", - заявила компания.
В понедельник Microsoft опубликовала список изменений для обновленной версии операционной системы Windows 10 Fall Creators Update. Некоторые стандартные приложения системы были разделены на "удаленные", к которым отнесли, например, программу электронной почты Outlook Express, и "устаревшие". Программы из второго списка, куда попал и Paint, "более не развиваются и могут быть удалены в будущих обновлениях".
При этом представленная в октябре прошлого года программа Paint 3D, которая позволит создавать 3D-графику, будет продолжать развиваться. В новое приложение была, в частности, включена возможность распечатать созданные в нем трехмерные объекты на 3D-принтере.