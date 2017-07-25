Microsoft не будет удалять Paint из своего магазина

ТАСС, 25 июля. Американская компания Microsoft заявила, что не будет отказываться от своего графического редактора Paint, который был стандартным приложением для операционных систем Windows с 1985 года и который теперь был признан устаревшей программой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге Microsoft.

Редактор Paint будет доступен для бесплатного скачивания в интернет-магазине прикладных программ-приложений Windows Store. Ранее сообщалось, что компания в будущем не будет включать Paint в число стандартных программ для операционной системы Windows.

"Мы получили невероятный поток посланий с выражением поддержки и ностальгических чувств в отношении программы Paint, - сообщает Microsoft. - Мы узнали, что за 32 года Paint завоевала многочисленных поклонников".

"Мы хотим внести уточнение, развеять возникшее непонимание и поделиться хорошей новостью: MS Paint останется, она просто переедет в другое место - в интернет-магазин Windows Store, где она будет доступна бесплатно", - заявила компания.

В понедельник Microsoft опубликовала список изменений для обновленной версии операционной системы Windows 10 Fall Creators Update. Некоторые стандартные приложения системы были разделены на "удаленные", к которым отнесли, например, программу электронной почты Outlook Express, и "устаревшие". Программы из второго списка, куда попал и Paint, "более не развиваются и могут быть удалены в будущих обновлениях".

При этом представленная в октябре прошлого года программа Paint 3D, которая позволит создавать 3D-графику, будет продолжать развиваться. В новое приложение была, в частности, включена возможность распечатать созданные в нем трехмерные объекты на 3D-принтере.