Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Microsoft не будет удалять Paint из своего магазина

Общество
25 июля, 13:22 UTC+3 ТАСС

В компании отметили, что получили "невероятный поток посланий с выражением поддержки и ностальгических чувств в отношении программы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Американская компания Microsoft заявила, что не будет отказываться от своего графического редактора Paint, который был стандартным приложением для операционных систем Windows с 1985 года и который теперь был признан устаревшей программой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге Microsoft.

Редактор Paint будет доступен для бесплатного скачивания в интернет-магазине прикладных программ-приложений Windows Store. Ранее сообщалось, что компания в будущем не будет включать Paint в число стандартных программ для операционной системы Windows.

"Мы получили невероятный поток посланий с выражением поддержки и ностальгических чувств в отношении программы Paint, - сообщает Microsoft. - Мы узнали, что за 32 года Paint завоевала многочисленных поклонников".

"Мы хотим внести уточнение, развеять возникшее непонимание и поделиться хорошей новостью: MS Paint останется, она просто переедет в другое место - в интернет-магазин Windows Store, где она будет доступна бесплатно", - заявила компания.

В понедельник Microsoft опубликовала список изменений для обновленной версии операционной системы Windows 10 Fall Creators Update. Некоторые стандартные приложения системы были разделены на "удаленные", к которым отнесли, например, программу электронной почты Outlook Express, и "устаревшие". Программы из второго списка, куда попал и Paint, "более не развиваются и могут быть удалены в будущих обновлениях".

При этом представленная в октябре прошлого года программа Paint 3D, которая позволит создавать 3D-графику, будет продолжать развиваться. В новое приложение была, в частности, включена возможность распечатать созданные в нем трехмерные объекты на 3D-принтере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов
4
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
5
В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силу
6
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама